روسيا تفتتح نقطة مراقبة جديدة قبالة منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان

ارتفع العلم الروسي في نقطة مراقبة جديدة قبالة منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي في الجولان جنوبي سوريا، حسبما أعلن نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، الجنرال ألكسندر روديونوف.

وقال روديونوف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية "افتتحنا اليوم نقطة تابعة للقوات الروسية على طول شريط فصل القوات في منطقة القنيطرة جنوبي سوريا في سياق الاتفاقيات للحفاظ على عدم خرق منطقة "فض الاشتباك" الأممية".

وأضاف نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا "مع هذه النقطة الجديدة، نكون قد افتتحنا ثماني نقاط مراقبة من أجل إتمام العملية والحفاظ على أمن وسلام الأراضي السورية من أي خروقات".

وأوضح "أن القوات المكلفة بإتمام هذه العملية هي كتيبة الدبابات التابعة للشرطة العسكرية الروسية، بناءً على أوامر قائد القوات الروسية في سوريا".

وأكد نائب قائد القوات الروسية العاملة في سوريا بأن الطواقم العسكرية الروسية موجودة في مواقعها المحددة في نقاط المراقبة على طول الخط الأممي الخاص بفض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي ولا يوجد أي انسحاب منها كما يشاع في بعض مصادر الإنترنت، مضيفًا: "نحن ما زلنا متواجدين، وننفذ جميع مهامنا على طول خط "برافو".

وتتموضع نقطة المراقبة الروسية الجديدة فوق موقع "تل أحمر" بمحاذاة خط "برافو" الذي يحدد الضفة الشرقية لمنطقة فصل القوات بين الجيشين العربي السوري والإسرائيلي، وهذه المنطقة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار الأمم المتحدة الذي صدر في عام 1974 عقب توقف حرب أكتوبر عام 1973، تعنى بتحديد مواقع تمركز الجيشين السوري والإسرائيلي على طرفي المنطقة العازلة.