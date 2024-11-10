الأهلي يهزم سبورتنج ويتوج بكأس السوبر لسيدات كرة السلة

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توج الأهلي مساء اليوم الأحد بلقب كأس السوبر المصري للسيدات لكرة السلة بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 73-61.

وتغلب الأهلي بقيادة المدير الفني طارق خيري على سبورتنج في النهائي بنتيجة 73-61 بصالة الدكتور حسن مصطفى ليحقق أولى ألقابه هذا الموسم ولقب السوبر الرابع في تاريخه.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم سبورتنج 22-17 قبل أن يتقدم الأهلي 42-38 في الفترة الثانية ثم في الفترة الثالثة 58-46 والفترة الرابعة بنتيجة 73-61 ليفوز باللقاء ويحقق اللقب.

وكان سيدات سلة الأهلي قد تأهلن لنهائيات بطولة إفريقيا في السنغال، بعد أن تغلب علي فريق فريق أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات التي أقيمت في تنزانيا.