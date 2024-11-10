طقس مائل للبرودة وغيوم جزئية تغطي سماء المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نسبيا، وغيوم جزئية تغطي السماء، خلال بعض الفترات من اليوم بمختلف المراكز والمدن.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحسبا لسقوط أي أمطار، حيث وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق التام مع شركة مياه الصرف الصحي، وغرفة عمليات المحافظة، والاستعداد الكامل، والتعامل الفوري في حال سقوط أمطار ورفع أي تجمع للمياه خاصة بالشوارع الرئيسية والطرق.

من جانبه أعلن المهندس رشدي السيد عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان له، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم الشتاء، وذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول.

وأكد، أنه تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحي وبلاعات الصرف الصحي وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الصيانة المطلوبة، لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب أي كميات من مياه الامطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات، بالتنسيق مع جميع الجهات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وأشار إلى تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها، وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة.