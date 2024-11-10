تقع قرية كايجيابو عند السفح الشمالي لجبال تشينلينغ في منطقة هويي بمدينة شيآن، عاصمة مقاطعة شانشي شمال الصين، وتتميز بمجموعة متنوعة من القطع الفنية التي تزين الحقول والمنازل والطرق الريفية.

وأجرت "الشروق" جولة في هذه القرية بدعوة من سفارة الصين بالقاهرة، للتعرف على طبيعة الحياة الريفية ودور الفن في تطويرها وجعلها أكثر حداثة.

تحولت قرية كايجيابو إلى مركز فني، حيث تم بناء متحف لتاريخ القرية ومعرض للفنون والمسرح الريفي، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المقاهي وبيوت الضيافة.

ويتبنى السكان المحليون أسلوب حياة فني يسمح لهم بالاستمتاع بالأعمال الدرامية وزيارة المعارض الفنية بالقرب من منازلهم.

تنمية مهارات المزارعين

تحتوي القرية على مبنى لخدمة الحياة ومطعم ومكتبة، كما يتم تنمية مهارات المزارعين في الرسم خلال أوقات فراغهم، حيث يعرضون هذه الرسومات وبعض المنتجات الزراعية في قاعة يمكن للسائحين مشاهدتها. وقد توافد نحو مليوني سائح على القرية في العام الماضي.

بدأ هذا التحول الملحوظ قبل ستة أعوام، عندما قاد وو شياو تشوان، الأستاذ في أكاديمية شيآن للفنون الجميلة، مجموعة من الطلاب إلى القرية لاستغلال الفن في تطويرها.

عند زيارته الأولى لقرية كايجيابو، كان وو مفتونًا بسحرها، فقرر هو وفريقه استئجار جزء من أراضي القمح وإقامة أعمال فنية في الحقول، مثل عش الطيور العملاق المصنوع من الفروع والقش.

وتطوع القرويون بنشاط لتحسين جهود التشجير وتجديد المنازل القديمة وفتح دور الضيافة.

من مجرد متفرجين إلى مشاركين نشطين، بذل سكان قرية كايجيابو، جنبًا إلى جنب مع الفنانين والحكومة المحلية، جهودًا مشتركة لبناء هذا المجتمع الفني بهدف تنشيط الريف.

تمثال "ابن الأرض" أبرز معالم القرية

توجد قرية كايجيابو تحت سفح الجبل بين جبل يُطلق عليه "أبو الصين" ونهر يُطلق عليه "أم الصين"، كما يوجد بداخلها تمثال ضخم على الأرض صممه أحد طلاب أكاديمية الفنون، ويُسمى "ابن الأرض".

مقاطعة شانشي

تقع مقاطعة شانشي في شمال الصين، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 205,600 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 39.56 مليون نسمة.

عاصمة مقاطعة شانشي هي مدينة شيآن، المعروفة سابقًا باسم تشانجآن في العصور القديمة. وتُعد من أبرز المدن في الصين، حيث تصنف مناجم الملح والفحم والنفط والغاز الطبيعي من أهم الموارد في البلاد.

كما تُعد مدينة شيآن نقطة البداية الشرقية لطريق الحرير القديم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3100 عام. ولأكثر من 1100 عام، اعتُبرت شيآن عاصمة للصين، ويوجد فيها 3246 موقعًا أثريًا و152 متحفًا.