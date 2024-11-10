مكتبة القاهرة الكبرى تستقبل طلاب تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة

استقبلت مكتبة القاهرة الكبرى برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف مدير المكتبة، طلاب كلية تربية طفولة مبكرة بجامعة القاهرة صباح اليوم الأحد. حيث قام مدير النشاط الثقافي الكاتب عبد الله نور الدين بتقديم نبذة عن القصر المقام عليه المكتبة وفعاليات المكتبة من الأنشطة المختلفة، وقدم لهم دعوة للمشاركة في هذه الفعاليات والمبادرات.

جاءت الزيارة بالتوازي مع ورشة الفنون التي قدمتها الفنانتان سهى وسلمى أبو طالب، حيث استمع الطلاب لشرح حول ما تقدمه الورشة في مجال صناعة الأعمال اليدوية والفنون المختلفة.

كما قام الطلاب بجولة تفقدية لقاعات المكتبة، انتهت بجلسة في التراس على ضفاف النيل.

يُذكر أن القصر حولته الأميرة سميحة حسن كامل إلى صالون ثقافي لإقامة الندوات والأمسيات الفنية والحفلات الغنائية، وعاشت هي في القصر حتى وفاتها في عام 1984، وتركت وصية بتخصيص القصر لخدمة الثقافة.

وبالفعل تم تجديد القصر في عام 1992، وتحول إلى مكتبة القاهرة الكبرى في يناير 1995، فيما سجلته اللجنة الدائمة للآثار كأثر إسلامي في عام 2011.