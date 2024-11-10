باحثون يابانيون يدرسون تأثير اهتزاز الجلد على الصحة العقلية

يعتزم فريق من الباحثين، من بينهم باحثون من اليابان، البدء في دراسة سريرية في وقت لاحق من الشهر الجاري لدراسة ما إذا كان نقل الاهتزازات إلى الجلد من خلال جهاز قناع الوجه يمكن أن يحسن الصحة العقلية للإنسان.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الباحثين من جامعة ناجويا وشركة لندن "تراستد ثيرابي" للتعليم والبحث يسعون إلى تطوير نهج غير دوائي وغير جراحي للعناية بالصحة العقلية.

وستشمل دراستهم السريرية المشتركة في إحدى المؤسسات الطبية بلندن حوالي 30 شخصا يعانون من حالات مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة، واضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب.

وسيرتدي المشاركون جهاز قناع بلاستيكي للوجه مرتين في اليوم لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة في كل مرة، وسيجري تسجيل أي تغييرات تطرأ على أعراضهم وجودة نومهم.

وسيجري نقل أصوات منخفضة التردد غير مسموعة من بيئات طبيعية، مثل الغابات والشواطئ، وكذلك الموسيقى الكلاسيكية، إلى الدماغ كاهتزازات في الدراسة.

وأظهرت دراسة مشتركة أجرتها جامعة ناجويا وجامعة أكيتا أن 35 فردا مسنا يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو خرف طفيف أظهروا تحسنا في الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة، بعد شهر من العلاج باستخدام الأصوات منخفضة التردد مع الاهتزازات الدقيقة.