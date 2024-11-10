ألمانيا: إيداع رجل متهم بأنه قيادي في منظمة يسارية متطرفة في الحبس الاحتياطي

أعلنت متحدثة باسم الادعاء العام الألماني الاتحادي في كارلسروه اليوم السبت إيداع رجل الحبس الاحتياطي بعد أن تم القبض عليه للاشتباه في أنه قائد في التيار اليساري المتطرف العنيف.

وأوضحت المتحدثة باسم أعلى هيئة ادعاء عام في ألمانيا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية في كارلسروه نفذ مذكرة اعتقال بحق الرجل، ويدعى يوهان ج. وهو متهم بالانتماء إلى منظمة يسارية متطرفة، حيث يُعْتَقَد أنه كان عضوًا في مجموعة لايبتسيج بقيادة الطالبة لينا إي.، وأنه كان يشغل "منصبًا بارزًا" داخل المنظمة إلى جانب لينا.

ووفقًا للبيان، فإن "هذه المنظمة التي لها روابط على مستوى البلاد، قامت في عامي 2019 و2020 بشن هجمات عنيفة ضد أشخاص تعتبرهم جزءًا من /التيار اليميني/"، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابات عديدة. وذكر البيان أن أعضاء المنظمة عادة ما كانوا يُعدّون هذه العمليات بشكل مكثف، بما في ذلك التجسس بشكل مسبق على العادات المعيشية للضحايا المختارين. وقالت إن أيديولوجيتهم اليسارية المتطرفة تتضمن رفضهم للدولة الدستورية الديمقراطية القائمة، وللحق الأساسي في حرية التعبير ولاحتكار الدولة لحق استخدام العنف.

كما يُشتبه في أن يوهان ج. هاجم في العاصمة المجرية بودابست في فبراير 2023 بمعاونة شركاء، أشخاصا يعتبرهم المهاجمون منتمين إلى الطيف اليميني، مما أدى أيضًا إلى إصابة عدة أشخاص.

ويتهم الادعاء العام يوهان ج. بالمشاركة في منظمة إجرامية في عدة قضايا، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تشمل إحداث إصابات بدنية خطيرة والإخلال بالنظام العام وإتلاف ممتلكات.