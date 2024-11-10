قتيل ومصابان في عملية طعن في لندن

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في عملية طعن في سوق جنوبي شرقي العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن شرطة المدينة "مقتل رجل وإصابة عدة أشخاص خلال هجوم بسكين في سوق مزدحم في لندن هذا الصباح".

وأضافت الصحيفة: "عثر على ثلاثة أشخاص مصابين، توفي أحدهم لاحقا في مكان الحادث".

وتشير الصحيفة إلى أن الهجوم وقع في سوق بمنطقة وولورث جنوب شرقي لندن، وتم نقل الجريحين وهما رجل وامرأة إلى المستشفى.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي يعتقد أنه في الستينات من عمره في مكان الحادث واحتجازه.

يشار إلى أن الهجوم لم يصنف على أنه عمل إرهابي.