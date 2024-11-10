وصول دفعة أولى من نظام صواريخ أمريكية يصل مداها إلى 300 كيلومتر إلى تايوان

وصلت إلى تايوان دفعة أولى من أنظمة صواريخ عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة، يبلغ أقصى مدى لها 300 كيلومتر، بحسب ما قاله مصدر عسكري لوكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه).

وقال المصدر الذي لم يتم ذكر اسمه، إن الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ العسكرية التكتيكية من طراز "إم جي إم-140"، والتي اشترتها تايوان من الولايات المتحدة، تم تسليمها مؤخرا. ومع ذلك، لم يكشف عن العدد الدقيق للوحدات التي تم تسليمها في الدفعة الأولى، بسبب سرية الأمر.

جدير بالذكر أن نظام "إم جي إم-140" هو عبارة عن صواريخ باليستية تكتيكية أسرع من الصوت، تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من جانب شركة الدفاع الأمريكية "لينج-تمكو-فوت" التي توقفت عن العمل، فيما تقوم شركة "لوكهيد مارتن" ببيعه في الوقت الحالي.



