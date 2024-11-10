إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس إمكانية التوصل لاتفاق توقف إطلاق نار محدود في شمال غزة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن مصادر -لم تسمها- أن تل أبيب تدرس بجدية إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محدود زمنيا في الشمال.

ونقلت قناة "الجزيرة"، عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك قناعة لدى المسئولين الإسرائيليين بأنه من دون إنهاء الحرب في غزة الآن لن تعقد صفقة، لا كبيرة ولا صغيرة، ولا صفقة على مراحل أو أي صفقة أخرى، وثمة شك كبير في أن يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف الحرب الآن، لأنه بذلك سيخاطر بسقوط حكومته.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، أكد في تصريحات أمس الأول، خلال لقاء له مع عائلات الأسرى المحتجزين في غزة أنه لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وأن اعتبارات رفضها ليست سياسية ولا عسكرية.

في سياق متصل يواصل نشطاء أردنيون اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام في مجمع النقابات لليوم العاشر على التوالي لمطالبة الحكومة بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات لشمال غزة المحاصر.

وفقاً لتوثيق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، خلفت الحرب الاسرائيلية المستمرة منذ 400 يوم أكثر من 53 ألف شهيد ومفقود.