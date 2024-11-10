صحة بني سويف: توفير الدم بمستشفى الفشن المركزي لمرضى التليف الكبدي والغسيل الكلوي

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إدخال خدمة فصل مشتقات الدم داخل بنك الدم بمستشفى الفشن المركزي، من أجل خدمة المرضى، وتوفير مكونات الدم لمرضى التليف الكبدي والغسيل الكلوي، ضمن الخدمات الجديدة التي يتم توفيرها للمواطنين من فصائل الدم ومشتقاته.

ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مديرية الشئون الصحية، وحزب مستقبل وطن بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في بيان اليوم الأحد، أن الخدمات الجديدة تأتي ضمن التطوير الذي تتبناه مديرية الصحة؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من أجل تطوير بنوك الدم بالمستشفيات داخل محافظة بني سويف وإدخال خدمات جديدة تخدم المرضي وتوفير كافة الخدمات لهم في سهولة ويسر.

ووجهت الشكر للدكتورة نهي سميح مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية، والفريق المساعد لها على جهودهم المبذولة لخدمة المرضي وتوفير كل فصائل الدم ومشتقاته.