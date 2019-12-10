ألمانيا تطور نظاما دفاعيا لحماية المطارات من هجمات الطائرات المسيرة

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أعلنت وزارة النقل الألمانية اليوم الثلاثاء عن مشروع لتطوير نظام دفاعي لتحسين حماية المطارات من هجمات الطائرات المسيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم تجربة النظام الجديد في مطار هامبورج لمعرفة مدى إمكانية رصد الطائرات المسيرة وتحديدها واعتراضها إذا لزم الأمر دون أن يؤثر ذلك على انتظام حركة الطيران من وإلى المطار.

يطلق على النظام الجديد اسم "فالكه" (الصقر). وقد حصل على دعم من وزارة النقل بقيمة 1ر2 مليون يورو (3ر2 مليون دولار).

وقال أندرياس شور وزير النقل الألماني في تصريحات لمجموعة فونكه ميديا جروب إن النظام الجديد سيوفر حماية فعالة للمطارات من الأنشطة غير المشروعة للطائرات المسيرة.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه إلى جانب مطار هامبورج، ستشارك جامعة هيلموت شميدت في هامبورج والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا في المشروع.

ووفقا لمجموعة فونكه ميديا جروب، فإنه تم رصد 158 حالة تسببت فيها الطائرات المسيرة في اضطراب حركة الطيران في ألمانيا خلال العام الماضي. وسجل النصف الأول من العام الحالي 70 حالة.