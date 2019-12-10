ضبط تشكيل عصابى لسرقة «التكاتك» بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى، يضم شقيقان وعاطل، تخصصوا فى سرقة مركبات التوكتوك بالطرق العامة والفرعية بالخانكة، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء.

كانت المعلومات السرية وردت لضباط مباحث مركز شرطة الخانكة مفادها قيام كل (عمرو.ز.ع) عاطل، ومقيم شارع سيد كوكو – دائرة قسم الخصوص والسابق اتهامه في عدد 11 قضية، وشقيقه (حسام) عاطل، والسابق اتهامه في قضية سلاح دون ترخيص، و(أحمد.ع)، عاطل، ومقيم الأميرية – الزيتون – القاهرة السابق اتهامه في 4 قضايا

بتكوينهم تشكيلا عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوكتوك والدراجات النارية من الطرق العامة والفرعية بأسلوب المغافلة والتردد على منطقتي الخانكة والخصوص لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة شوت جن تحمل و3 طلقة من ذات العيار وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وسلاح أبيض مطواه.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم عدة وقائع، وتم بإرشاد المتهمين ضبط مركبات التوك توك المستولى عليها وباستدعاء المبلغين تعرفوا على المسروقات.