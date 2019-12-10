وكالة الأنباء الألمانية: جمعيات وشخصيات تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

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دعت أحزاب سياسية ونقابات عمالية مستقلة ورابطة حقوق الإنسان وشخصيات وطنية وجمعيات ونشطاء من المجتمع المدني إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر الخميس المقبل.

ووصفت هذه المجموعة في بيان لها أمس الاثنين الاستحقاق الرئاسي المقبل بـ"المهزلة التي يقودها نفس النظام بمحاولة استغلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة لصالحه".

وأضافت تقول " لهذا السبب نحن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات والتعاونيات والمواطنين، والشخصيات الوطنية الموقعين ( على البيان)، ندعو رسميا الجزائريات والجزائريين في الداخل والمهجر رفض وبأي وسيلة سلمية المهزلة الانتخابية في 12 ديسمبر".

واعتبرت هذه المجموعة ما سمته " اختيار المرشحين على المقاس"، هدفه "الحفاظ على النظام الاستبدادي والفساد"، مطالبة برفع العقبات أمام الحريات الفردية والجماعية والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.