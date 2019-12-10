الجيش الليبي يعلن تدمير أسلحة وصلت من قطر وتركيا إلى «مليشيا طربلس»



أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير أسلحة وصلت من تركيا وقطر إلى "مليشيا" طرابلس.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن العملية التي أطلقها الجيش بقيادة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التي وصلت إلى المليشيا في طرابلس من قطر وتركيا.

وأشار المسؤول الليبي ، إلى أن حتفر هو من يقود العمليات على كافة الجبهات، سواء في سرت أو المنطقة الغربية أوالجنوبية، كما يتابع مراحل العمليات القتالية.

وأضاف أنه - حفتر - أعطى تعليمات لقائدى العمليات، كما وضع اللمسات الخاصة على الخطط للعمليات الميدانية التي تنهي المعارك في العاصمة الليبية ( طرابلس)، وتقضي على المليشيا التي تحاول التصدي لضربات الجيش.