صراع ثلاثى بين أياكس وفالنسيا وتشيلسى على بطاقتي العبور.. وإنتر ميلان يواجه برشلونة أملا فى اللحاق به لثمن النهائي

نقطة واحدة تكفى نابولى للتأهل أمام جينك.. وليون يتمسك بالأمل الأخير أمام لايبزيج



تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدورى ابطال اوروبا، بإقامة 8 مباريات، فيما يسدل الستار على الدور نفسه غدا بإقامة 8 مباريات فى الأربع مجموعات الأخرى.

ويلتقى اليوم الثلاثاء ريد بول سالزبورج النمساوى مع ليفربول الإنجليزى، ونابولى الإيطالى مع جينك البلجيكى، وبوروسيا دورتموند الألمانى مع سلافيا براج التشيكى، والإنتر الإيطالى مع برشلونة الإسبانى، وليون الفرنسى مع لايبزيج الألمانى، وأياكس أمستردام الهولندى مع فالنسيا الاسبانى، وتشليسى الانجليزى مع ليل الفرنسى، وبنفيكا البرتغالى مع زينيت الروسى.

بينما يلعب غدا دينامو زغرب الكرواتى مع مانشستر سيتى الإنجليزى، وشاختار الأوكرانى مع أتلانتا الإيطالى، وأتلتيكو مدريد الإسبانى مع لوكوموتيف موسكو الروسى، وبايرليفركوزن الألمانى مع يوفنتوس الإيطالى، وبايرن ميونخ الألمانى مع توتنهام الإنجليزى، وباريس سان جيرمان الفرنسى مع جالطة سراى التركى، وكلوب بروج البلجيكى مع ريال مدريد الاسبانى، وأولمبياكوس اليونانى مع النجم الأحمر الصربى.

ويتنافس 15 فريقًا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لاقتناص 8 مقاعد لا تزال غير محسومة فى ثمن نهائى التشامبيونز ليج.

وحسمت 8 فرق، التأهل مسبقًا، وهى: برشلونة، وبايرن ميونخ، ويوفنتوس، ومانشستر سيتى، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج كمتصدرين لمجموعاتهم، إلى جانب ريال مدريد، وتوتنهام من الوصافة.

أما الفرق الـ15 التى تتطلع لاقتناص واحدة من البطاقات الثمانية المتبقية، فهى:

ليفربول، حامل اللقب، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وإنتر ميلان، وتشيلسى، وأياكس، وسالزبورج، ونابولى، وليون، ودورتموند، وزينيت سانت بطرسبرج، وشاختار دونيتسك، ودينامو زغرب، وأتالانتا، وباير ليفركوزن.

وخرجت من المنافسة على التأهل، فرق بنفيكا، وكلوب بروج، وسرفينا زفيزدا، وجالطة سراى، وأولمبياكوس، لكنها ستلعب على أمل الوصول للمركز الثالث فى مجموعاتها، ما يسمح لها بالمشاركة فى الدورى الأوروبى، الخيار الذى لم يعد مطروحا أمام جينك، ولوكوموتيف موسكو، وليل، وسلافيا براج، لاحتلالهم المركز الرابع.

وسيحل ليفربول، فى الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، ضيفًا على سالزبورج ضمن المجموعة الخامسة، ولدى كل منهما دافع للمنافسة بقوة فى المجموعة الخامسة.

وتعتبر هذه المباراة حاسمة بشكل كبير للريدز فى طريقه للحفاظ على لقبه القارى الذى حققه الموسم الماضى على حساب توتنهام، بعدما تفوق عليه 2ــ0.

ويدخل ليفربول المباراة متصدرًا لمجموعته برصيد 10 نقاط، بينما يحل سالزبورج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، لكن فى حالة فوز الأخير بتلك المباراة سيخطف إحدى بطاقتى التأهل، وسيودع ليفربول البطولة حال تعادل نابولى مع جينك.

وبينما يكفى التعادل فريق الألمانى يورجن كلوب، لا يعتمد الفريق النمساوى على نفسه فقط لأنه يحتاج للفوز وأيضا ألا يفوز نابولى على جينك، الذى تأكد خروجه من المنافسة بالفعل، فى المباراة الثانية بنفس المجموعة.

وتعرض ليفربول لضربة موجعة، قبل مواجهة اليوم، بتعرض المدافع الكرواتى ديان لوفرين، لإصابة فى الدقيقة الـ40، غادر على إثرها مباراة بورنموث، لحساب الجولة الـ16 من البريمييرليج، حيث شارك بدلًا منه ألكسندر أرنولد.

وبذلك، سيواجه ليفربول أزمة دفاعية، لا سيما أن جويل ماتيب، هو الآخر، ما زال غير جاهز لمواجهة ريد بول سالزبورج.

ويعول كلوب على الثلاثى الهجومى للريدز بقيادة صلاح وساديو مانى وفيرمينو من أجل العبور وحسم التأهل للدور المقبل.

وفى مباراة أخرى بنفس المجموعة، يكفى نابولى، فقط التعادل فى بلجيكا عندما يحل ضيفا على جينك، من أجل التأهل لثمن النهائى، وحتى إن خسر يمكن أن يتأهل إذا لم يفز سالزبورج أمام ليفربول.

وفى المجموعة السادسة، حيث ضمن برشلونة التأهل، تبقى بطاقة تأهل واحدة ستكون لإنتر ميلان، أو بوروسيا دورتموند، اللذين يمتلكان نفس عدد النقاط، لكن حال تساوت ستكون الأفضلية للفريق الإيطالى.

ويستقبل فريق أنطونيو كونتى برشلونة فى ميلان، وسيضمن له الفوز الاستمرار فى المنافسة بالدور المقبل، لكن فى حال لم يفز سيحتاج على الأقل نفس عدد نقاط الألمان الذين سيستقبلون سلافيا براج.

ولا خيار امام دورتموند سوى الفوز ليتمكن من التأهل لثمن النهائى.

وفى المجموعة السابعة، يحتاج لايبزيج لتعزيز مكانته فى الصدارة، ومن أجل هذا يكفيه التعادل على ملعب ليون، الذى سيقاتل من أجل اقتناص بطاقة التأهل.

وسيحتاج الفريق الفرنسى، الفوز أو حصد نقاط أكثر من زينيت، الذى يتساوى حاليا معه فى النقاط.

وسيحل الفريق الروسى، ضيفًا على بنفيكا، الذى لا يستطيع حجز مكان له فى أول مركزين بالمجموعة لكنه سيعلب على أمل اللحاق بالدورى الأوروبى، وسيلعب زينيت فى دور الـ16 حال فاز أو حصد نفس نقاط ليون.

وفى المجموعة الثامنة، يمكن أن يحدث أى شىء، إذ يتنافس أياكس وفالنسيا وتشيلسى على بطاقتى التأهل، بينما حسم أمر ليل إلى خارج البطولة.

ويستقبل الفريق الهولندى، المتصدر للمجموعة بإجمالى 10 نقاط، فالنسيا على ملعب يوهان كرويف أرينا.

ويكفى رجال إريك تين هاج فقط التعادل من أجل التأهل إلى ثمن النهائى لكن بالنسبة لفالنسيا يتوجب عليه تسجيل الفوز حتى لا يتوقف مصيره على نتيجة تشيلسى الذى سيستقبل ليل فى ستامفورد بريدج.

وسيحتاج الفريق الإنجليزى الذى سيكون فى وضع أسوأ حال تساويه مع الخفافيش، للفوز أمام ليل، وأيضًا ألا يفوز رجال المدرب ألبرت سيلاديس أمام أياكس.