بدء مفاوضات وزارية في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ

بدأت مرحلة المفاوضات الوزارية رسميا اليوم الثلاثاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي يستمر أسبوعين في مدريد، حيث قالت الأمينة التنفيذية لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة، باتريشيا إسبينوزا، إن العلم يظهر بقوة أن العالم "يسير في الاتجاه الخاطئ".

وقالت إسبينوزا في كلمتها إن التقارير تظهر "إننا نسمم كل العناصر نفسها التي تبقينا على قيد الحياة على هذا الكوكب ... وفي الوقت نفسه تستمر الحكومات في دعم صناعات الوقود الأحفوري، ولم تتغير عاداتنا الاستهلاكية الإجمالية إلا قليلا، ويظهر تقرير الأمم المتحدة حول الفجوة (فجوة الانبعاثات) أن الانبعاثات تستمر في الزيادة".

وقالت: "إننا لا نتصرف بسرعة كافية لإحداث التحول العميق في المجتمع، (التحول) الذي سيغير مستقبل البشرية على هذا الكوكب".

وحذر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس من عواقب تغير المناخ، بما في ذلك العواصف القوية والجفاف والفيضانات. وأضاف أن الجوع يتزايد في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، يتم توليد 85% من الطاقة باستخدام الفحم والنفط والغاز، حسبما أشار تالاس، وتوليد 15% فقط باستخدام الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة.

قال تالاس إنه لا يزال هناك بعض الوقت لتغيير الأنظمة العالمية، لكن هذا يجب أن يحدث في السنوات العشر إلى الثلاثين القادمة من أجل التنفيذ الناجح لاتفاقية باريس.

وافتتحت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا الجزء رفيع المستوى من المؤتمر اليوم الثلاثاء في مدريد، وقالت للقادة: "إننا نؤيد جدول أعمال حماية المناخ، ونؤيد التعاون الدولي".