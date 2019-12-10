عبد العال يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى وزيرة الثقافة







افتتح علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، منذ قليل، متأخرة نحو ساعتين، عن موعدها الذي كان مقررا في الثانية عشرة ظهرا.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة، عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة موجهة إلى وزيرة الثقافة، تتعلق بملفات متنوعة منها: تعظيم الاستفادة من قصور الثقافة وتطويرها، وعدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيد، وعدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وغياب رؤية وأهداف واضحة للوزارة، وضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى إلى الترويج للعنف.