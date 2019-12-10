ارتفاع حصيلة ضحايا بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلاندا إلى ستة قتلى

ارتفعت حصيلة قتلى ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية اليوم الثلاثاء، إلى ستة أشخاص.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها ، إن الشخص السادس لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم في المستشفى ، متأثرا بالجروح التي لحقت به جراء ثوران البركان، مضيفة أن ثمانية أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

ولم تكشف الشرطة بعد هوية القتلى أو جنسياتهم .. فيما تعمل السلطات النيوزيلندية "حاليا على تأكيد هوية المتوفين والجرحى؛ حيث صرحت شرطة نيوزيلندا- في بيان صحفي - بأن طبيعة الإصابات التي لحقت بالأشخاص شديدة ، وأن التعرف على هوياتهم يعد أمرا معقدا".

وكان ما يقرب من خمسين شخصا في الجزيرة وقت ثورة البركان - الذي يعد أكثر براكين نيوزيلندا نشاطا - بينهم 24 سائحا استراليا، و4 ألمان وصينيان "اثنان " وبريطانيان ، وماليزي واحدا ، إلى جانب 5 نيوزيلنديين و9 أمريكيين.