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وزير الخارجية الكندي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان

وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين
وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 7:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 7:18 م

توجه وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامباين إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في مؤتمر التحالف من أجل التعددية حول الدفاع عن حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.

ومن المقرر أن يلقي الوزير الكندي خطابا رئيسيا لتسليط الضوء على أهمية النظام المتعدد الأطراف للدفاع عن حقوق الإنسان العالمية وتعزيزها، كما سيلتقي مع نظيره الألماني هايكو ماس.

وقال شامباين: "تلتزم كندا التزاما راسخا بجدول أعمال دولي يعزز المصالح الكندية ويسعى إلى تعزيز عالم أكثر سلاما وازدهارا وشمولا واستدامة. نفعل ذلك من خلال اتباع نهج مبدئي يعطي الأولوية للشراكات المبتكرة والجهود المتعددة الأطراف ، ويضع الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والقانون الدولي وحماية البيئة في صميم أعمالنا".


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