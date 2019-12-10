صلاح يقود ليفربول لدور 16 من دوري الأبطال بعد الفوز على سالزبورج

قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على سالزبورج النمساوي (2-0)، في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء.

وبهذا الفوز تأهل ليفربول عن مجموعته وهو في الصدارة وبرصيده 13 نقطة، بينما ودع سالزبورج المنافسة وصعد من مع الريدز فريق نابولي الإيطالي الذي احتل المركز الثاني وبرصيده 12 نقطة.

وافتتح ليفربول التهديف عن طريق لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في الدقيقة 57، وضاعف صلاح النتيجة بعدما سجل هدفا رائعا من زاوية صعبة بعد هدف كيتا بدقيقة واحدة.