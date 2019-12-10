20 لاعبا في قائمة الأهلي أمام دجلة

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أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر ضد وادي دجلة، باللقاء المقرر إقامته غدا الأربعاء على ستاد "السلام"، ضمن الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 20 لاعبًا.. جاءت على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف اكرامي - علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي قفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات - محمود وحيد – حسام عاشور – رمضان صبحي – وليد سليمان.

الهجوم: مروان محسن – جونيور أجاي – وليد أزارو.