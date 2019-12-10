وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لإيجاد علاقة أفضل مع روسيا

عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة، عن رغبة بلاده في تحسين علاقاتها مع روسيا، قائلاً إن واشنطن تسعى لإيجاد "علاقة أفضل" مع موسكو.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي لافروف أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن كلا البلدين تعملان منذ زيارته إلى سوتشي في مايو الماضي على تحسين العلاقات بينهما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن التواصل لا يزال مستمرًا بين بلاده وموسكو وإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يُعد واحداً من بين أهم القضايا المشتركة بين البلدين خاصة في الملف السوري.

وأكد أن الحل العسكري للازمة في سوريا ليس مطروحًا، مشددًا على ضرورة التعاون مع روسيا للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وعن التدخل في الشئون الداخلية الأمريكية، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هذا ليس مقبولاً خاصة في فترة الانتخابات الأمريكية، مشددًا على أن بلاده ستتصرف بشكل فوري في حال حدوث ذلك.

وحول أوكرانيا، أوضح أن حل أزمة الصراع في المناطق الشرقية من هذا البلد يبدأ "بالالتزام باتفاقات مينسك".

وبشأن الوضع في فنزويلا، قال بومبيو: "طالبنا من روسيا أن تدعم حقوق الشعب الفنزويلي وخوان جوايدو، وأن تدعم انتخابات حرة وشفافة".

وعن الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، أوضح أن الولايات المتحدة اتفقت مع الجانب الروسي على ضرورة حظر الأسلحة على كوريا الشمالية، والتأكيد على أنه لا يجب أن تمتلك كوريا على أسلحة نووية وسنواصل التعاون في هذا المجال.