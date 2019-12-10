إيطاليا والمكسيك تحثان الدول الأخرى على حذو حذوهما فيما يتعلق بالتعليم المناخي

طالبت إيطاليا والمكسيك اليوم الثلاثاء الدول الأخرى بحذو حذوهما وإضافة التعليم المناخي لمناهج مدارسها، وذلك في ظل التحدي الدولي الذي يواجهه العالم.

وتقدمت الدولتان بهذا الطلب على هامش قمة المناخ الأممية في مدريد.

وقال وزير التعليم الإيطالي لورينزو فيورامونتي في بيان "الشباب يطالبون الحكومات بالنظر للتغير المناخي بصورة أكثر جدية".

وأضاف: "هناك الكثير من مجالات المجتمع التي يتعين علينا أن نتحرك فيها، ونتحرك بطموح متزايد: التعليم الإلزامي أحد هذه المجالات التي يجب أن تكون جزءا رئيسيا من رد الفعل القومي والدولي للقضايا الكبيرة في عصرنا".

وأضافت مارثا ديلجادو، نائبة وزير الشؤون الدولية بوزارة الخارجية المكسيكية "المكسيك ملتزمة الآن بالتعليم البيئي الإلزامي محليا، ولكننا ملتزمون أيضا بتعزيز التعليم البيئي دوليا".