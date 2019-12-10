الملك سلمان: النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب



أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أن منطقة الخليج العربي تمر اليوم بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية.

جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقامة في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكد على موقف المجلس تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، مثمنا جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، منوها باستمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وأهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

ورحب سلمان برؤساء وفود دول المجلس، متمنيا أن يحقق الاجتماع تطلعات وآمال مواطني دول المجلس، معربا عن خالص شكره وامتنانه للسلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان لجهوده التي أسهمت في نجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، كما وجهه الشكر للأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته، كما قد التهنئة للدكتور نايف الحجرف، بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمجلس.