الصين تتوقع تأجيل فرض الرسوم الأمريكية الجديدة على منتجاتها

قال مسؤولون صينيون إنهم يتوقعون أن تؤجل الولايات المتحدة تنفيذ تهديدها بفرض رسوم جديدة على المنتجات الصينية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر الحالي، في الوقت الذي يركز فيه الجانبان على تهدئة التوتر التجاري بينهما من خلال خفض الرسوم على المفروضة على الواردات من الجانبين بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن بكين ترى أن تأجيل فرض الرسوم الأمريكية الجديدة المقررة يوم 15 ديسمبر الحالي سيتيح استمرار المحادثات بشأن النقاط الخلافية بينهما، والتوصل إلى الاتفاق التجاري المرحلي بين البلدين.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين لم تعلن الإدارة الأمريكية رسميا مصير قرار فرض العقوبات الجديدة، فإن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو قال أمس إنه يعتقد أنه سيكون هنا "بعض التأجيل".

في الوقت نفسه فإن الخفض المتبادل للرسوم الحالية من الجانبين الأمريكي والصيني سيتيح للمفاوضين تجنب التركيز على اختيار السلع التي يمكن تخفيف الرسوم عليها.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما إضافية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار ثم فرضت رسوما بنسبة 15% على سلع بقيمة 110 مليارات دولار خلال الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 20 شهرا.

في المقابل ردت الصين بفرض رسوم على كميات من السلع الأمريكية خلال الفترة الماضية.