بوتين وزيلينسكي يتفقان على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، على "تنفيذ كامل وشامل لوقف إطلاق النار" في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري، بحسب بيان لمكتب الرئيس الفرنسي.

وجاء في البيان: "يلتزم الجانبان بتنفيذ كامل وشامل لوقف إطلاق النار، ويعززهما تنفيذ جميع تدابير دعم وقف إطلاق النار الضرورية، قبل نهاية عام 2019".

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بوتين، الذي يمثل الجماعات الانفصالية الموالية لروسيا، مع زيلينسكي وجها لوجه.

وكان الرئيس الأوكراني، الذي تم تنصيبه العام الجاري، قد وضع إنهاء الصراع الدائر منذ خمسة أعوام قرب الحدود الروسية، على رأس أولوياته.