عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد: أفضّل «الموت» على الذهاب إلى الجيم





قالت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، إنها تفضل "الموت" على الذهاب إلى صالة الالعاب الرياضية (الجيم).

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن جيجي تحافظ على قوامها الممشوق من خلال ركوب الدراجات والسباحة في الهواء الطلق، ولكنها قالت إنها لن تفضل أبدا الركض على جهاز المشي داخل صالة الألعاب الرياضية، على الخروج للسير لمسافات طويلة، لأنها تكره التمرين بين جدران "الجيم".

وقالت جيجي: "لا يمكنني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والركض هناك – فمن الأفضل لي أن أموت. لقد نشأت في الهواء الطلق، لذلك، فإن أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية".

وأضافت الشابة الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية - 24 عاما: "أركب الدراجات في كل مكان، وأسبح في البحر في وقت الفراغ".

وقالت ابنة الملياردير والمطور العقاري المعروف، محمد حديد - 71 عاما: "لعبت كرة الطائرة لمدة 12 عاما، وأركب الخيول طوال حياتي، وأمارس الآن الملاكمة كل يوم".