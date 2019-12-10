العاهل السعودي يستقبل قادة مجلس التعاون الخليجي

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس، وكان في استقبالهم في أرض المطار الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصل إلى أرض مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح.

واستقبل الملك سلمان عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية.

كما استقبل العاهل السعودي رئيس الوفد العماني للقمة الخليجية، فهد آل سعيد، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل الثاني، الذي يرأس وفد قطر إلى القمة.

كما وصل لاحقا، وفد الإمارات برئاسة رئيس الوزراء، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

وتعقد قمة الرياض في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر.

وكانت هناك آمال في أن يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في قمة هذا العام، وسط تقارير تفيد بحدوث تقدم بشأن حل الخلافات المستمرة منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول، وهو ما تنفيه قطر.