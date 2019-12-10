روسيا: لا جدوى من توسيع المنطقة الآمنة التركية على الحدود السورية

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن بلاده لا ترى أي جدوى من توسيع المنطقة الآمنة التركية على الحدود السورية..مشددا على ضرورة أن تبقى هذه العملية في إطار مذكرة سوتشي الأخيرة بين موسكو وأنقرة.

وقال لافرينتييف - في تصريح له اليوم الثلاثاء - : "إن مذكرة سوتشي التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي تنص على تحديد المنطقة التركية الآمنة على الحدود السورية ، نعتقد أنه يتعين الحفاظ على هذه المنطقة دون توسيع، حيث إن أي توسيع لها لن يجلب أية فوائد".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقّعا في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم لإنهاء الوضع المتوتر على الحدود السورية التركية، حيث اتفق الجانبان على 10 نقاط بشأن سوريا منها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج بالإضافة إلى قيام القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق 10 كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.