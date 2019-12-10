«الآثار» تضبط 72 عملة أثرية بجمرك ميناء سفاجا البحري







نجحت الوحدة الأثرية بجمرك ميناء سفاجا البحري بالتعاون مع مسئولي البحث الجنائي بالميناء، من ضبط 72 عملة أثرية، وذلك مع أحد الركاب أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وقال حمدى همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن السلطات الجنائية كانت اشتبهت في أحد الركاب، وبتفتيش ما بحوزته، عثرت على 72 عملة معدنية يشتبه في أثريتهم، وعلى الفور قامت بابلاغ الوحدة الآثرية بالميناء والتى بدورها قامت بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة وفحص العملات والتي تم التأكد من أثريتها.

وتم مصادرة كافة المضبوطات لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وابلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار همام إلى أن العملات المضبوطة تضم 56 عملة معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني و16عملة وميدالية تذكارية ترجع لعصر أسرة محمد علي باشا.