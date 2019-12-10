البرهان يؤكد التزام الخرطوم بتحقيق عملية السلام في جنوب السودان أهدافها

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التزام بلاده بإيصال عملية السلام فى دولة جنوب السودان، إلى مبتغاها.

وبحث البرهان، خلال لقائه اليوم مع مبعوث "إيجاد" الخاص لدولة جنوب السودان السفير إسماعيل ويس، سير عملية السلام، وتطوراتها خلال مهلة المئة يوم، التي حددتها الدول الضامنة للأطراف الجنوبية/ لاستكمال بنود اتفاقية السلام، خلال القمة التى عقدتها مؤخرا في أوغندا.

وأوضح السفير اسماعيل ويس، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، أنه قدم للفريق البرهان تقريرا حول تطورات ملف السلام فى دولة جنوب السودان، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك تفاهما مشتركا بين دول "إيجاد"، خاصة الدول الضامنة لاتفاق السلام، (السودان وأوغندا)، على القيام بدورها في مساعدة عملية السلام فى جنوب السودان.

وعبر ويس عن ثقته فى التوصل إلى نتائج إيجابية بشان عملية السلام في جنوب السودان خلال الأشهر القادمة.

في غضون ذلك، بحث البرهان مع المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر، آفاق التعاون الثنائي بين السودان وبريطانيا وسبل تعزيزها.

وقال المبعوث البريطانى، في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة السودني، أنه أجرى مباحثات مهمة مع البرهان تناولت عددا من الموضوعات مثار اهتمام البلدين، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.

وأكد أن بلاده مستعدة للتعاون الايجابي مع الحكومة السودانية، للاطمئنان على أن عملية التغيير فى السودان تسير بالصورة المطلوبة، وأن حياة السودانيين تسير نحو التحسن.

وأوضح أن اللقاء بحث الدور الذى يمكن أن تقوم به بريطانيا مع المجتمع الدولى لمساعدة السودان من خلال وجودها في مجموعة "أصدقاء السودان"، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات "الجيدة"، مع الحكومة السودانية الحالية.