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بدأت أعمال القمة الخليجية فى دورتها الأربعين بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجى، وحضور رئيس وزراء قطر نيابة عن الأمير تميم بن حمد.

وحضر القمة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، وولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن راشد، وممثل عن سلطنة عمان.

وترأس وفد دولة قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت الجلسة بكلمة أمين عام مجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزياني.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر فى يونيو 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل فى شئونهم الداخلية.