خادم الحرمين: النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن استضافة المملكة لقمة مجلس التعاون الخليجى، تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سترأس أعمال الدورة الأربعين، مؤكدا: "لقد تمكن مجلسنا منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، ومنطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية".

وأضاف سلمان، خلال رئاسته للقمة، اليوم الثلاثاء، بحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس، وذلك بقصر الدرعية: "لا يفوتنا في لقائنا أن نؤكد موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أننا نثمن جهود الأشقاء اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض، ونؤكد استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وأهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".

واستكمل سلمان: "يطيب لي هنا أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لأخي السلطان قابوس بن سعيد لجهوده التي ساهمت في نجاح أعمال المجلس في دورته السابقة، والشكر موصول للأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني، على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته، كما أقدم التهنئة للدكتور نايف الحجرف، بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمجلس".

وترأس وفد قطر الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء نيابة عن تميم بن حمد أمير قطر.