إلغاء الأحكام العرفية في جنوب الفلبين بحلول نهاية العام

قال سلفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم إلغاء الأحكام العرفية في جنوب البلاد المضطرب، بعد أن فرضها الرئيس منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن الإعلان الخاص بفرض الأحكام العرفية في منطقة مينداناو بجنوب البلاد سوف ينتهى في 31 ديسمبر الجاري، ولكن دوتيرتي لن يسعى لتمديدها.

وأوضح" رئيس الاركان اتخذ القرار بعد تقييم مستشاريه لشؤون الأمن والدفاع بشأن ضعف الارهاب والتمرد المتطرف".

وكان دوتيرتي قد فرض الأحكام العرفية في مينداناو في مايو 2017، عندما قاد مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" حصارا على مدينة مراوي، مما أدى لاندلاع معركة استمرت خمسة أشهر، وأودت بحياة أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من نصف مليون آخرين.

وكان البرلمان قد مدد الاعلان ثلاث مرات بناء على طلب دوتيرتي من أجل إعطاء القوات العسكرية المزيد من الوقت للقضاء على المسلحين.

وقال بانيلو: "الحكومة تثق في قدرة قواتنا الأمنية على الحفاظ على السلام والأمن في مينداناو بدون تمديد الاحكام العرفية".