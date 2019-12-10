 بومبيو يؤكد أمام لافروف: التدخل الروسي في الشئون الداخلية للولايات المتحدة «غير مقبول» - بوابة الشروق
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بومبيو يؤكد أمام لافروف: التدخل الروسي في الشئون الداخلية للولايات المتحدة «غير مقبول»

مايك بومبيو
مايك بومبيو
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 11:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 11:05 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه أخبر نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن تدخل روسيا في الشئون الداخلية للولايات المتحدة "غير مقبول".

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع لافروف في البيت الأبيض -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه "فيما يخص التدخل في شئونا الداخلية، كنت واضحا إنه أمر غير مقبول.. ولقد أعربت عما نتوقعه من روسيا بشكل واضح".

وأضاف بومبيو أن "إدارة ترامب ستعمل دائمًا لحماية سيادة انتخاباتها بشكل قاطع، إذا حاولت روسيا أو أي دولة أجنبية اتخاذ خطوات لتقويض عملياتنا الديمقراطية، سنتخذ خطوات للاستجابة".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات بومبيو تأتي بعد استنتاج المستشار الخاص روبرت مولر الذي أجرى تحقيقًا حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، بأن روسيا هدفت إلى مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز خلال الانتخابات، لكن التقرير لم يتوصل إلى أي أدلة تفيد بأن حملة ترامب الانتخابية تآمرت مع روسيا.

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