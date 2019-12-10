«بونو» نجم فريق «يو تو» لا يعتزم لقاء الرئيس دوتيرتي أثناء وجوده في الفلبين

قال نجم الروك والناشط، بونو، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتزم لقاء الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أثناء وجوده في البلاد، في إطار مشاركته في أول حفل موسيقي على الاطلاق لفريقه الغنائي الأيرلندي الشهير، "يو 2".

وأرسل بونو، واسمه الحقيقي "بول هيوسون"، بدلا من ذلك "رسالة ناعمة" لدوتيرتي، الذي ينتقده نشطاء حقوق الإنسان حول العالم بسبب الحملة العنيفة التي يشنها ضد المخدرات غير القانونية في البلاد.

وقال النجم الشهير في مؤتمر صحفي مع الصليب الأحمر الفلبيني - الذي كشف النقاب عن شراكة جديدة مع شركة تعمل على توصيل إمدادات الدم من خلال طائرات بدون طيار - إن "حقوق الإنسان أمر حساس".

وأضاف: "أود فقط أن أقول إن المرء لا يمكنه المساومة على حقوق الإنسان، وهذه هي رسالتي الناعمة إلى الرئيس".

وقال المغني الرئيسي في فريق "يو تو" وكاتب كلمات الأغاني، إنه "ليس لديه أي خطط" للقاء دوتيرتي البالغ من العمر 74 عاما.

من ناحية أخرى، قال بونو إن "سلامة الصحفيين مهمة للغاية، وأعتقد أن الديمقراطية تتطلب صحافة حرة... هناك بعض الصحفيين اللاذعين، ولكنني سعيد جدا بوجودهم".

وتأتي تصريحات بونو قبل أسبوع من إصدار محكمة فلبينية حكم بشأن مقتل 58 شخصا، من بينهم 32 من الصحفيين والإعلاميين، في عام 2009.