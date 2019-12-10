«برنامج التدريب الدبلوماسي» الأسترالي يحصل على جائزة آسيا للديمقراطية وحقوق الإنسان في تايبيه

حصل، اليوم الثلاثاء، "برنامج التدريب الدبلوماسي"، وهو منظمة أسترالية مستقلة وغير حكومية ملتزمة بالنهوض بحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على جائزة آسيا للديمقراطية وحقوق الإنسان لعام 2019.

ومنحت رئيسة تايوان تساي إنج ون الجائزة إلى المدير التنفيذي لـ "برنامج التدريب الدبلوماسي"، باتريك إيرل، نيابة عن البرنامج التابع لـ "جامعة نيو ساوث ويلز" في سيدني.

وتشمل الجائزة السنوية العاشرة لـ "مؤسسة تايوان للديمقراطية" غير الهادفة للربح، منحة نقدية بقيمة 100 ألف دولار، للمساعدة في تمويل أعمال في المستقبل.

وكان البرنامج قد تأسس في عام 1989، على يد خوسيه راموس هورتا، الذي فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 1996 والرئيس السابق لتيمور الشرقية مع الأستاذ الفخري جارث نيتهايم.

يذكر أن برنامج التدريب الدبلوماسي قدم منذ يناير من عام 1990، تدريبات عملية في مجال حقوق الإنسان لأكثر من 3000 من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعين عن المجتمع.