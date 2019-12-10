مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء منصة معلوماتية للمحاجر والملاحات

السعيد: توفير قاعدة بيانات للمستثمرين لاختيار المحجر المناسب

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات لإنشاء منصة معلوماتية لنظام تأجير المحاجر والملاحظات في المحافظات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء خريطة معلوماتية ومنصة رقمية لتأجير المحاجر والملاحات.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن مصر غنية بالثورات الطبيعية ونسعى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت أن الاستغلال يحتاج قاعدة بيانات توضح ما هو متاح وما هو موجود وتتيح للمستثمر اختيار المحجر الذي يستخدمه، لتوضح ما ينتج وما يتم استخراجه.

وأشارت إلى أنه يتم التعاون مع المساحة العسكرية في شأن تلك الخرائط، كما سيتم التدريب على المنظومة الجديدة وفريق محترف إلى تعديلات على المنظومة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المنصة ستتحكم أكثر في تلك المنظومات، خصوصا مع عدم وجود رقم صحيح لهم في المحافظات، لكن يوجد ٤٣٠٠ محجر مرخص، والموجود على الأرض ضعفين أو ٣ أضعاف هذا إلى ما استغلوا استغلال سيئا، لذا ينبغى حوكمة هذا النظام.

وأوضح أنه سيكون بالمنظومة حجم الإنتاج ونوعيته وقيمته، وستتيح تحديد قيمة إيجار أى محجر.

وقال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيتم تطبيق المنظومة تجريبيا بالقاهرة والمنيا بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام، ثم سيتم التعميم على باقي المحاجر.