رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي لضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بضغط دولي على إسرائيل من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد تذليل المعوقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، مع مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.

وقال رئيس الوزراء "لا يمكننا القبول بأي حالة يتم فيها منع إجراء الانتخابات في القدس كأي من المدن والمحافظات الفلسطينية، فعقد الانتخابات بالقدس أولوية وطنية وسياسية وعدم عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية".

وأكد أن "هناك إرادة سياسية حقيقية وجادة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على إسرائيل بقبول إجراء الانتخابات بالمدينة المحتلة".

وأطلع اشتية المسئولة البريطانية على منهجية الحكومة للتخلص من التبعية الاقتصادية التي فرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تعزيز المنتج المحلي والتركيز على الاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل، والانتقال من حالة التبادل التجاري غير المنصف مع إسرائيل إلى التبادل التجاري المباشر مع دول العالم لا سيما الدول العربية.

ودعا اشتية لدعم توجهات الحكومة الفلسطينية كتحرك عملي في مواجهة استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاقيات والقرارات الدولية، في ظل ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية بتشجيع هذه الانتهاكات.