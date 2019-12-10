 «الصحة الأردنية»: حالة وفاة و49 مصابا بأنفلونزا الخنازير خلال الفترة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«الصحة الأردنية»: حالة وفاة و49 مصابا بأنفلونزا الخنازير خلال الفترة الماضية

عمان - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 12:28 م

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل حالة وفاة و49 إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير "إتش 1 إن 1" خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، عن مديرة مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة، هديل السائح، تأكيدها أنه تم تسجيل حالة وفاة في مستشفى الكرك العسكري يوم أمس، ولفتت إلى أن المتوفي كان مصابا بأنفلونزا الخنازير ويعاني نقصا في المناعة ما تسبب في مضاعفات أدت إلى الوفاة.

ولفتت إلى أن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 49 حالة إصابة بالفيروس، تلقى أغلبها العلاج اللازم وتماثلت للشفاء، وغادرت المستشفيات، ولم يتبق سوى 8 حالات فقط في عدد من مستشفيات المملكة، ووضعها العام مستقر.

وحرصت على التأكيد أن "أنفلونزا الخنازير تعتبر من أشكال الأنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا، وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة".

وحثت الوزارة المواطنين على اتباع الطرق الوقائية للحماية من الأنفلونزا ومنها غسل اليدين للمصابين وعدم استخدام الأغراض الشخصية للمصابين بأي نوع من أنواع الأنفلونزا.


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