 الديمقراطيون يعلنون عن مادتين من مواد اتهام ترامب بالتقصير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الديمقراطيون يعلنون عن مادتين من مواد اتهام ترامب بالتقصير

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 7:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 7:43 م

أعلن الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء عن مواد تتعلق باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير فى إطار مساعي الحزب لعزل الرئيس دونالد ترامب.


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