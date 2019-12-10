الديمقراطيون يعلنون عن مادتين من مواد اتهام ترامب بالتقصير

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أعلن الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء عن مواد تتعلق باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير فى إطار مساعي الحزب لعزل الرئيس دونالد ترامب.