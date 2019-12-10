أصدت محكمة جزائرية اليوم الثلاثاء، عدة أحكام بالسجن على مسؤولين سابقين ورجال أعمال جزائريين، من بينهم أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، وسلفه عبد المالك سلال.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قضت المحكمة بحبس أحمد أويحيى 15 عاما وغرامة 2 مليون دينار جزائري، مع الحكم بمصادرة كافة أمواله، وحرمانه من الحقوق المدنية، وكذلك أمره برد ما تحصل عليه من منفعة، سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره.

وقضت نفس المحكمة على عبد المالك سلال رئيس الوزراء السابق بالحكم بـ 12 سنة سجنًا وغرامة مليون دينار جزائري، وكذلك برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره.

ما الذي يواجهه أويحيى وسلال؟

حُكم على أحمد أويحيى بالسجن 15 عاما بعد إدانته بارتكاب "جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب"، وهي نفس التهم التي واجهها وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوراب والمحكوم عليه غيابيا بـ 20 سنة سجنًَا، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

أما التهم التي واجهها عبد المالك سلال فتتعلق بارتكابه "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة".

وعقبت وكالة الأنباء الجزائرية على حكم المحكمة الابتدائية بالجزائر، بأن المتهمين كبدوا الخزانة العامة للجزائر أكثر من 128 مليون دينار جزائري في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تركيب السيارات"، وهي القضية التي تخص مصانع تجميع السيارات.

كما قضت المحكمة بالسجن والبراءة على رجال أعمال آخرين متورطين في قضايا فساد وتبديد للأموال العامة.

من هو أحمد أويحيى؟

هو سياسي ودبلوماسي سابق ورئيس الحكومة الجزائرية في الفترة ما بين 15 أغسطس 2017 حتى تقديم استقالته يوم 11 مارس 2019 عقب إعلان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بتوتفليقة تأجيل انتخابات الرئاسة وسحب ترشحه لفترة رئاسية ثانية، تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية في الجزائر.

قالت عنه جريدة الشروق الجزائرية إنه "رجل المهام القذرة" و"خديم الدولة"، وهذا يظهر من شَغل الرجل منصب وزير العدل في الفترة ما بين 1999 – 2002، وتنقله في السلك الدبلوماسي ومهامه الدبوماسية متعددة الأدوار والتي تخدم الجمهورية الجزائرية.

شغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية عام 1994 في منتصف العشرية السوداء، حيث كان مسؤولا عن الشؤون السياسية، وعن هذه الفترة قالت جريدة الشروق الجزائرية: "شهدت تراجعًا في الأداء الاقتصادي والمالي جراء انخفاض أسعار المحروقات، وخضوع الجزائر لشروط صندوق النقد الدولي، وغرقها في أزمة أمنية حادة، ما أدى إلى غلق أغلب مؤسسات الإنتاج، وتسريح آلاف العمال، حيث أوعز أويحيى أن اتخاذه لمثل هذه القرارات كان استجابة لسياسة الدولة لا غير".

من هو عبد المالك سلال؟

أما عبد المالك سلال فهو رئيس الوزراء الجزائري في الفترة ما بين 3 سبتمبر 2012 وحتى 24 مايو 2017، وعين سلال رئيسا للوزراء في أعقاب ثورات الربيع العربي خلفا لأحمد أويحيي، وكان سلال قبل توليه المنصب يشغل مدير الحملة الرئاسية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

حسب موقع فرانس 24، تقلد السلال عدة مناصب في الدولة منها وزير الداخلية والجماعات المحلية عام 1999، أي بعد تولي الرئيس بوتفليقة الحكم مباشرة في الجزائر، بالإضافة إلى توليه منصبي وزير الشباب والرياضة، ووزير النقل.

وتقلد السلال منصب مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة أعوام 2004، 2009، وفي 2014 ترك منصبه كرئيس للوزراء ليتفرغ لإدارة حملة بوتفليقة الانتخابية، ثم عاد من جديد إلى منصب رئيس الحكومة بعد فوز بوتفليقة بالانتخابات، ليستمر في منصبه حتى عام 2017، ويخلفه عبد الحميد تبون، وجاء بعده أحمد أويحيي الذي ترك منصبه إثر تظاهرات شعبية.