الإعصار «بيلنا» يتسبب في مقتل 9 وفقدان 3 في مدغشقر

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صرح مسؤول في مدغشقر، اليوم الثلاثاء، بأن 9 أشخاص لقوا حتفهم بينما لا يزال 3 آخرون في عداد المفقودين، بعدما وصل الإعصار "بيلنا" إلى اليابسة في شمال غربي البلاد.

وقال إيلاك أندريانكاجا، رئيس هيئة مواجهة الكوارث بالدولة الجزيرة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القتلى التسعة من مدينة سوالالا "التي تحاصرها مياه الفيضان".

وتسبب الإعصار في تدمير مبان حكومية وطرق ومنازل. ووصلت سرعة الإعصار الليلة الماضية إلى 130 كيلومترا في الساعة.

ونقلت صحيفة "ميدي-مدغشقر" عن نينا راندرياميسا النائبة عن سوالالا القول إن "80% من الأسطح قد دُمرت، ومنسوب المياه يواصل الارتفاع" في معظم الأحياء.

وعدل أندريانكاجا عدد المتضررين من تسعة آلاف إلى 1471 .

ولم يتسن بعد التأكد من حجم الأضرار.

ورغم أن العاصفة تضعف، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن مناطق في غرب البلاد لا تزال في حالة تأهب قصوى لمواجهة الفيضانات.