القمة الخليجية تعتمد ترشيح الكويتي «الحجرف» أمينا عاما لمجلس التعاون

اعتمدت القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، خلفًا للبحريني عبدالعزيز الزياني الذي تنتهي ولايته في إبريل القادم.

وبذلك يكون الحجرف، الكويتي الثاني الذي يتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في الرياض قبل 38 عامًا، تعاقب خلالها على الأمانة العامة عدد من الشخصيات.

ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ومقره الرياض، على أن المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الخليجي الست، يعيّن الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتناوب ممثلون عن دول المجلس على أمانته العامة منذ تأسيسه عام 1981، وكان من المفترض أن يكون المرشح المقبل الذي سيخلف الزياني من سلطنة عمان، لكنها اعتذرت عن تقديم مرشح، ليقع الاختيار على الكويت.

وهنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز ، خلال كلمته في القمة الخليجية الـ40 بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على اختياره أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي.

كما شكر خادم الحرمين الشريفين الأمين العام الحالي الدكتور عبداللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.