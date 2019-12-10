 نيوزيلندا.. زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند - بوابة الشروق
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نيوزيلندا.. زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند

أرشيفية
أرشيفية
ولنجتون - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 3:22 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 3:22 ص

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لجزيرة نورث أيلاند في نيوزيلندا، بالقرب من مدينة جيسبورن.

ووقع الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض قبيل الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش)، حسب بيانات مركز مراقبة المخاطر الجيولوجية (جيونت).

وتم الشعور بالزلزال في واكاتاني /180 كيلومترا جنوبي جيسبورن/ وهي أقرب مدينة لجزيرة وايت أيلاند التي شهدت ثورانا بركانيا يوم أمس الاثنين أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، ولا يزال ثمانية آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم لاقوا حتفهم.

وقال مركز "جيونت" أن الزلزال غير مرتبط بثوران بركان وايت أيلاند.


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