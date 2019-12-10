قادة الخليج يؤكدون ضرورة التكامل العسكري والأمني بين دول المجلس

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم.

وشدد الزياني، في البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت دورتها الأربعين في الرياض اليوم، على أن "أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله".

وأكد أن "الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله"، داعيا إلى "العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري".

وأشار الزياني: "إلى ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون".

إضافة إلى ذلك شدد الزياني "على أهمية التعاون والتضامن بين دول المجلس"، داعيا إلى وحدة مالية ونقدية بحلول 2025.

وأعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40، مثنيا على أهمية تلك الاجتماعات الخليجية التي "تثبت مواقفنا وتعاوننا وتجعلنا نتحدث مع بعضنا".

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز كان أكد سابقا خلال الجلسة الافتتاحية للقمة على أن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت به.

وأشار إلى أن استضافة السعودية للقمة الخليجية أتت استجابة لرغبة الإمارات.

وشدد، في كلمته في بداية الاجتماع، "على أن النظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة"، وقال: "على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".