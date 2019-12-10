سياسيون لبنانيون: بلادنا ليست صندوق بريد للحرس الثوري الإيراني





أعرب مسئولون وسياسيون لبنانيون عن رفضهم القاطع وإدانتهم الشديدة لتصريحات أدلى بها قيادي بالحرس الثوري الإيراني هدد فيها باستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل .. مؤكدين أن هذه التصريحات تنتقص من السيادة اللبنانية.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح : إن الحديث المنسوب إلى مسئول إيراني حول استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لحروب إقليمية، هو كلام غير مسئول ومتعجرف ويشكل تطاولا على سيادة لبنان شعبا ودولة.

وأشار الجراح – في تصريح له اليوم – إلى أن إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها كيفما تشاء، غير أن لبنان "ليس صندوق بريد" للحرس الثوري الإيراني، كما أنه ليس ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة، مؤكدا أن حديث المسئول الإيراني مرفوض جملة وتفصيلا.

من جانبه.. أكد وزير الدفاع إلياس بو صعب، أن التصريحات الإيرانية، مؤسفة وغير مقبولة، وتمثل تعديا على سيادة لبنان "الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة، ولا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال"، على حد تعبيره.

من جهته.. دعا عضو مجلس النواب النائب نديم الجميل الدولة اللبنانية إلى اتخاذ موقف صريح من هذا الحديث الذي أدلى به مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني، مطالبا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بإعلان موقفهم إزاء هذه التصريحات.

من ناحيته.. اعتبر النائب فريد بستاني أن التصريحات الإيرانية – إن صحت – تمثل انتقاصا لسيادة لبنان، فيما أعرب النائب ميشال معوض عن استهجانه لهذه التصريحات، مشددا على الرفض القاطع أن يتم التعامل مع لبنان كأرض مستباحة، وداعيا إلى وضع استراتيجية دفاعية تكون بمقتضاها الدولة وحدها المسئولة عن الدفاع عن لبنان وحماية مواطنيه.

وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، قد قال في تصريحات له بالأمس "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".