اتحاد ألماني معني بحماية الأرض يحذر من خطورة أحبال الإنارة الخاصة بالمناسبات



غالبا ما تحتوي أحبال الإنارة التي يتم تعليقها في المناسبات، على مواد بلاستيكية يحتمل أن تكون ضارة، بتركيزات تتجاوز الحدود القانونية، بحسب ما أفادت به جماعة معنية بحماية البيئة.

وقام أفراد "اتحاد أصدقاء حماية الأرض في ألمانيا" مؤخرا، بتكليف مختبر لاختبار أربعة من أحبال الإنارة - التي تم شراؤها من بائعين على الإنترنت – لفحص مدى وجود مادة "الفثالات" الضارة والبارافينات "المكلورة".

وقال الاتحاد في بيان صحفي: "لقد تم العثور على المواد الضارة بتركيزات كبيرة تصل إلى 27% من حيث الوزن، في ثلاثة من الأحبال الأربعة"، مشيرة إلى أن تلك الكميات تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.

وأفاد "اتحاد أصدقاء حماية الأرض في ألمانيا" بأنه من الممكن بمرور الوقت أن تتسرب اللدائن - وهي مواد كيميائية مدمجة في مواد بلاستيكية أو مواد أخرى، لإضفاء النعومة والمرونة عليها – عن طريق النتح(الإرتشاح) أو التآكل، ثم تلتصق بغبار المنزل ويتم استنشاقها.

وأوضح الاتحاد أن آثار تلك المواد على الجسم تشبه آثار الهرمونات، مضيفة أن الدراسات ربطت بينها وبين العديد من الأمراض والاضطرابات، التي تتضمن سرطان الثدي والسكري والربو والسمنة، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وتراجع معدلات الذكاء، وتراجع جودة الحيوانات المنوية. والبلوغ المبكر، وقبل كل ذلك، فإنها تعمل على تلويث البيئة.

وينصح الاتحاد المستهلكين بإعادة المنتجات البلاستيكية ذات الرائحة القوية إلى البائع، وأيضا بتجنب المنتجات المصنوعة من مادة "بي. في. سي" الناعمة، بالإضافة إلى عدم شراء المواد الرخيصة المصنوعة من البلاستيك الصلب الداكن.

من ناحية أخرى، دعا الاتحاد المُصنّعين المعنيين إلى رفع المنتجات من السوق، وقال إنه أبلغ السلطات المختصة بنتائج الاختبار، الذي أظهر أن سلاسل التوزيع الخاصة بالمُصنّعين ليست "تحت السيطرة".