إسرائيل تحظر قيام محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بأي أنشطة داخل المدينة

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أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل حظرت قيام محافظ القدس بالسلطة الفلسطينية بأي أنشطة داخل القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن المخابرات الإسرائيلية سلمت مساء أمس محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان "يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة ستة شهور".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية قرار الحظر، إلا أنها لم تذكر أنه محدد بمدة.

وسبق أن اعتقلت إسرائيل غيث ما لا يقل عن 13 مرة منذ توليه منصبه، وذلك لأسباب أبرزها تصريحات يدعو فيها المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموما والقدس خصوصا، وكذلك انتقاده لسياسات الحكومة الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.